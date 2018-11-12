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12 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü - PALERMO

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İtalya Başbakanı Conte ile görüştü - PALERMO

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın uçaktan inmesi ve karşılanması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile tokalaşması - Oktay - Conte görüşmesinden detaylar Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay İtalya 'da - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüştü - Görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birlikteliğinin önemi vurgulandıPALERMO (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile bir araya geldi.Libya Konferansı kapsamında Palermo'da bulunan Oktay, Conte ile konferansın düzenlendiği Villa Igiea Otel'de görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke ilişkileri ele alındı.Libya konusunda kalıcı bir çözüm bulunması bağlamında da iki ülkenin benzer düşüncelere sahip olduklarının dile getirildiği görüşmede, Libya'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi birlikteliğinin önemi vurgulandı.Stratejik ortak İtalya ile çok geniş bir yelpazede olan ortak projelerin tamamlanması, yenilerinin belirlenmesi ve hayata geçirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, iki ülke arasında mevcut hükümetler arası zirve mekanizmasının süratle çalıştırılması konusunda mutabık kalındı.

Alışveriş İtalya Konferans Hükümet 

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