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12 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Hükümet Konağı önünde standları ziyaret - MUŞ Haberi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay - Hükümet Konağı önünde standları ziyaret - MUŞ Haberi

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Hükümet Konağı bahçesine geçerek burada ambulanslar ve açılan stantlar hakkında bilgi alması - Oktay'ın 112 Acil Sağlık ekipleriyle fotoğraf çektirmesi - Oktay'ın ziyaretleriMUŞ (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Muş 'a geldi. Muş Alparslan Havalimanı'nda Vali İlker Gündüzöz, kurum amirleri ve partilileri tarafından karşılanan Oktay, ilk önce Valiliği ziyaret etti.Burada "Valilik Şeref Defteri"ni imzalayan Oktay, ardından makama geçerek Vali Gündüzöz'den brifing aldı.İl Sağlık Müdürlüğünce yeni ambulansların tanıtımının yapıldığı Hükümet Konağı bahçesine geçerek burada ambulanslar ve açılan stantlar hakkında bilgi alan Oktay, 112 Acil Sağlık ekipleriyle fotoğraf çektirdi.

Yeni Ambulans 

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