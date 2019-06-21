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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydarpaşa Lisesi mezuniyet törenine katıldı - İSTANBUL İzle

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydarpaşa Lisesi mezuniyet törenine katıldı - İSTANBUL İzle

- Törenden detay - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasıCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Haydarpaşa Lisesi mezuniyet törenine katıldı - Fuat Oktay: - "Gençler, size güveniyoruz, inanıyoruz, Türkiye'yi sizlere emanet etmek istiyoruz. Birlikte bu yolu yürümek istiyoruz. Sizler gençliğinizin verdiği dinamizmle hem kendiniz depara kalkacaksınız hem de ülkeyi depara kaldıracaksınız"İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Gençler, size güveniyoruz, inanıyoruz, Türkiye'yi sizlere emanet etmek istiyoruz. Birlikte bu yolu yürümek istiyoruz. Sizler gençliğinizin verdiği dinamizmle hem kendiniz depara kalkacaksınız hem de ülkeyi depara kaldıracaksınız." dedi.
Oktay, Haydarpaşa Lisesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, gençlerle birlikte olmaktan, onlarla sohbet etmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Gençlerin bu mutlu gününe de gençlerle yaptığı bir programdan geldiğini ifade eden Oktay, "Sapasağlam, Türkiye'nin geleceğini yansıtan gençlerle birlikteyim. Kendilerini yetiştiren, alacakları daha çok yolun olduğunu bilen, bilinçli, şuurlu, sadece kendilerine karşı değil ailelerine, ilçelerine, illerine, Türkiye'ye, coğrafyamıza ve bütün dünyaya sorumluluklarının olduğunu bilen bireylerleyim." ifadelerini kullandı.Oktay, öğrencilerin liseden seçme ve seçilme yaşına girmiş olarak mezun olduğunu söyledi.

Öğrencilerin Türkiye'nin geleceğiyle ilgili söz alma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Oktay, "Biz gençlerimize güvendik. Gençlerimize 18 yaşında seçme ve seçilme hakkı vermekle şu mesajı vermek istedik; Gençler, size güveniyoruz, inanıyoruz, Türkiye'yi sizlere emanet etmek istiyoruz. Birlikte bu yolu yürümek istiyoruz. Sizler gençliğinizin verdiği dinamizmle hem kendiniz depara kalkacaksınız hem de ülkeyi depara kaldıracaksınız." diye konuştu.
Oktay, gençlerin teknoloji başta olmak üzere birlik ve beraberlik ruhunda, dünyayı tanımada, dünya ile rekabet etmede en önde olmaları gerektiğini vurguladı.Gençlerden her alanda cesur ve atılgan olmalarını isteyen Oktay, şunları kaydetti:"Hangi alan olursa olsun her şartta dimdik duran, cesaretini milletinden alan bir liderimiz var. Öğrencilerimizle çok daha dik ve kararlı şekilde ileriye yürüyeceğiz. Öğrencilerimizin kendilerini geleceğe hazırlayacağına, özgüven sahibi gençler olarak Türkiye'yi çok daha ileriye taşıyacaklarına inancımız tamdır. İnşallah çok daha güzel bir gelecekte, sizler de kendi çocuklarınıza bizim sizlere emanet ettiğimiz Türkiye'den çok daha güzel bir Türkiye'yi emanet edeceksiniz."Oktay, konuşmasının ardından okuldan dereceyle mezun olan öğrencilere plaketlerini verdi. Törene, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Seçme ve Seçilme Hakkı Seçilme Yaşı Mezuniyet Töreni Öğrenci Velisi Seçilme Hakkı 

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