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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ada'da hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur'- LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ada'da hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur'- LEFKOŞA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'da hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur" - LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tören alanına gelişi - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın gelişi - İstiklal Marşı'nın okunması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasıLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı.

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