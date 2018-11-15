Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 'Ada'da hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur'- LEFKOŞA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'da hala çözüme ulaşılamamış olmasının nedeni, çözümsüzlüğü şiar edinen Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumudur" - LEFKOŞA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın tören alanına gelişi - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın gelişi - İstiklal Marşı'nın okunması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasıLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 35. kuruluş yıl dönümü törenlerle kutlanıyor. Törenlere katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay konuşma yaptı.