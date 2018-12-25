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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz ile bir araya geldi - ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er-Rezzaz ile bir araya geldi - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er - Rezzaz'ı karşılaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er - Rezzaz'ın tokalaşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er - Rezzaz ile bir araya geldiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Ömer er - Rezzaz ile görüştü.Oktay, Türkiye'ye ziyarette bulunan Rezzaz'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Türkiye ve Ürdün ile ikili siyasi ve ekonomik ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Görüşmede, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie de yer aldı.

Alışveriş 

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