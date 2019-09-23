Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - detaylar - YOZGAT Haberi
- Kayseri Boğalıyan yolunda karşılama sevgi gösterisi - Boğazlıyan Cavlak termal alanında inceleme - OSB yapılacak alanında inceleme - Miting alanından detaylar - Açılışı yapılan havuzdan görüntü - Boğazlıyan'da belediye ziyaretiYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Boğazlıyan ilçesinde kapalı yüzme havuzunun açılışına katıldı. - Detaylar -
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