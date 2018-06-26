Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri - HAKKARİ
- Hakkari 'de AK Parti'den milletvekili seçilen Husret Dinç'in tebrikleri kabul etmesi - Vatandaşlardan detay - Ali Tekin, Hacı Zirar Şen ve Agit Dinç'in konuşması - Beldeden detayCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri - Hakkari 'de AK Parti'den aday gösterilen Husret Dinç'in resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilmesi, memleketi Şemdinli'nin Derecik beldesinde sevinçle karşılandıHAKKARİ (AA) - Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Hakkari 'de AK Parti'den aday gösterilen Husret Dinç'in resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilmesi, memleketi Şemdinli'nin Derecik beldesinde coşkuyla karşılandı.24 Haziran seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre, Hakkari 'de HDP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.En son 2007'deki Milletvekili Genel Seçimi'nde Hakkari 'den 2 milletvekili çıkaran AK Parti'de, Husret Dinç milletvekili seçildi.Dinç'in milletvekili seçilmesi nedeniyle memleketi Derecik beldesindeki vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu. Hubsret Dinç, tebrikleri beldedeki evinde kabul etmeye başladı. Vatandaşlardan Ali Tekin, AA muhabirine, beldede yaşayan vatandaşlara ilk kez böyle bir fırsat verildiğini söyledi.
Bu fırsattan dolayı memnun olduklarını anlatan Tekin, "Türkiye'de hiçbir ayrımcılık yok. Biz sınırın sıfır noktasındayız, bize böyle bir fırsat verdiler. Allah'a çok şükür biz de vekilimizi çıkarttık. Bütün Türkiye'ye teşekkür ediyoruz. Ne mutlu Türk'üm diyene. İlk kez bir milletvekili çıkarttık, Husret Dinç'i. Allah yardımcısı olsun. İnşallah çalışacak, bize hizmet edecek." dedi. Gelişen köyünde yaşadığını dile getiren Hacı Zirar Şen ise beldede büyük bir coşku olduğunu anlatarak, "Özellikle reisimiz Recep Tayyip Erdoğan seçilmesinden dolayı çok sevinçliyiz. Burada bizim beldemizden birinin çıkması da çok güzel oldu. Beldeden ilk kez bir milletvekili çıkıyor. Herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Agit Dinç ise belde halkının seçim sonucunu büyük bir coşku ve sevinçle karşıladığını dile getirdi.Bu sonucu yıllardır beklediklerini ve kutlamaları sürdüreceklerini vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:"Yıllardır Derecik halkı olarak, Gerdi aşireti olarak AK Parti'ye karşılıksız bir desteğimiz oldu. AK Parti'yi karşılıksız sevdik biz. Bugün bunun karşılığını aldık. Çok mutluyuz. Belde olarak bütün baskılara rağmen desteğimiz hiç azalmadı. Sınırın sıfır noktasındayız. Hükümetimiz bize güvendi ve bize bu desteği verdiği için hükümetimize ve reisimize teşekkür ediyoruz. Bu güvenlerini boşa çıkartmadığımız için ayrıca mutluyuz. Artık derdimizi anlatacağımız doğrudan bir milletvekilimiz var. Her zaman milletvekillerimiz vardı. Ama isteklerimiz gözardı ediliyordu. İnsanlara tercihimizin ne kadar doğru olduğunu göstermek istiyoruz. Burada anlatılmayacak bir coşku var."