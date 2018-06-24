Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - Canan Kaftancıoğlu - İSTANBUL
- CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu basın toplantısıCumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: - "Sistemlerimizde şu ana kadar İstanbul özelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerimde toplam sandıkların yüzde 20'si girildi, saat 19.45 itibarıyla. 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık sonucu sistemimize girildi"İSTANBUL (AA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Sistemlerimizde şu ana kadar İstanbul özelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, toplam sandıkların yüzde 20'si girildi, saat 19.45 itibarıyla. 28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık sonucu sistemimize girildi." dedi. Kaftancıoğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, İstanbul 'dan il başkanlığına gelen seçim oranları ve sonuçlarıyla Anadolu Ajansı'nın (AA) verdiği sonuçlar arasında farklılık bulunduğunu iddia etti."Sistemlerimizde şu ana kadar İstanbul özelinde cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplam sandıkların yüzde 20'si girildi, saat 19.45 itibarıyla" diyen Kaftancıoğlu, şöyle devam etti:"28 bin 825 sandıktan 7 bin 144 sandık sonucu sistemimize girildi. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oyu 43,55, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oyu yüzde 44,95. Bu sonuç, CHP'nin yüksek oy aldığı ilçelerden değil, bize ulaşan sandıklar."Kaftancıoğlu, sandıklardan gelen sonuçları takip ettiklerini ifade ederek, "Sandık başında halkımız, örgütlerimiz sandıklarına zaten sahip çıkıyor, ilçe seçim kurullarında da sonuçları takip edecekler. İstanbul ortalaması yaklaşık Türkiye ortalamasını da gösterir. Belki 1 - 2 puan yüksek olabilir. Dolayısıyla Türkiye'de de durumun bu oranlardan farklı olmadığını düşünüyoruz. Size açıkladığım, CHP'nin açılan sandıklarının ıslak imzalı resmi sonuçlarıdır. 3 - 4 saat sonra gerçek sonuçlar ortaya çıkacaktır." diye konuştu.