Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitingi öncesinde kentte yoğun güvenlik tedbirleri alındı



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler seçimi nedeniyle Gaziantep'te düzenleyecek miting öncesinde yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Gaziantep'teki miting nedeniyle kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kentte yoğun güvenlik önlemleri alındı. Mitingin yapılacağı 15 Temmuz Demokrasi Meydanın çevresindeki yollar trafiğe kapatılırken, barikatlarla güvenlik alanları ve geçiş noktaları oluşturuldu. Alana girmek isteyenler ise didik didik arandı. Güzergah boyunca güvenlik tedbirleri de alan polis ekipleri adeta bölgede kuş uçurtmuyor. Miting alanı ve çevresi bayraklarla donatılarak, yağmur ihtimaline karşı bölgeye çadırlar kuruldu. Tüm hazırlıkların tamamlandığı kentte Erdoğan'ın gelmesi bekleniyor

