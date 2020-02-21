Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi' Haberi
Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, üç zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor"- "Bu akşam saat 18 :00 gibi sayın Putin ile telefon görüşmem olacak"- "Hafter bizim için muhattap değildir. Hafter orada maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayri meşru"- Koronavirüs ile ilgili olarak, " Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz"
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