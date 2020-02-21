Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi' Haberi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi' Haberi

Erdoğan'ın açıklamaları

( İSTANBUL ) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi.
Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, üç zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor"- "Bu akşam saat 18 :00 gibi sayın Putin ile telefon görüşmem olacak"- "Hafter bizim için muhattap değildir. Hafter orada maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayri meşru"- Koronavirüs ile ilgili olarak, " Biz her an tedbirlerimizi almış vaziyetteyiz"

Zırhlı Araç Rejim 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Sınıra Kirpili Asker SevkiyatıSınıra Kirpili Asker Sevkiyatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı