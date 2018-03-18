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18 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı’nın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Cumhurbaşkanı’nın kuzeni trafik kazasında yaşamını yitirdi

Mustafa Erdoğan'ın hastaneye gelişi

Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Benzin İstasyonu Polis Ekipleri Ameliyat 

-polis ekiplerinin hastanede güvenlik önlemi
-detaylar
-ARŞİV
-Hastaneden görüntü
-Vahit Dal'ın cenazesinin araca konulması
-Kaza yapan araçların fotoğrafı

( BOLU ) BOLU

- Bolu’nun Gerede İlçesi’nde meydana gelen zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan Cumhurbaşkanı’nın kuzeni 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye, D-100 Karayolu'nun Karabük-Gerede kısmında, benzin istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters şeritte ilerleyen Şahismail Kocabay (44) yönetimindeki 06 YH 120 plakalı otomobil, Bolu istikametine seyir halinde olan Vahit Dal (44) idaresindeki 25 LS 275 plakalı otomobille çarpıştı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 KG 210 plakalı otomobil ise kaza yapan otomobillere çarptı. Kazada, Vahit Dal ile aynı otomobilde bulunan Bayram Ali Mutlu (55), Ömer Çakır (59) ve diğer otomobilin sürücüsü Şahismail Kocabay ile oğluı Eymen Kocabay (5) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahelelerinin ardından Gerede ve Bolu’daki hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücüler Vahit Dal ve Şah İsmail Kocabay, kazadan kısa bir süre sonra yaşamlarını yitirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kuzeni de kurtarılamadı Kazada ağır yaralanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kuzeni 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Mutlu’nun kaza yaptığını öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ve Mutlu’nun yakınları hastaneye geldiler. Saatler süren gergin bekleyişin ardından 55 yaşındaki Bayram Ali Mutlu’nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı öğrenildi.
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