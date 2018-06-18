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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine yazdığı marşa klip çekti Haberi

Cumhurbaşkanı’nın çağrısı üzerine yazdığı marşa klip çekti Haberi

-Klibin görüntüsü

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Lens Ses Sanatçısı Çekim Allah Harekete Geç 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı Afrin için marş çağrısı üzerine harekete geçen Bingöllü Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen, kaleme aldığı ‘Türkiyem İçin’ başlıklı marşına klip çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz aylarda 46'ncı Muhtarlar Toplantısında yaptığı, “Afrin için bir marş yazamaz mıyız?” çağrısı üzerine harekete geçen Ses Sanatçısı Abdurrahman Delen, yazdığı ‘Türkiyem İçin’ marşına klip çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı marş çağrısı üzerine harekete geçtiğini aktaran Delen, "Vatansever insanlarız, böyle bir eser yaptık. Benim abim de bir asker gazisi; eseri Türkiye’ye armağan ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ve Türkiye’nin beğenisini alır inşallah” dedi.
Klibin çekimleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anıtı ile Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapıldı. Bingöllü ses sanatçısı Abdurrahman Delen’in yazıp, yorumladığı eserin sözleri ise şöyle: Edirne’den Kars’a tek yürek olduk Bu vatan yolunda canla baş koyduk İman ile meydanları doldurduk Hepimiz bir fidanız güzel yurdumda Zincirde bir halkayız barış yolunda Kuzey; Güney, Doğu, Batı, Anadolu’da Kardeşlik barış bu vatan için Barış kardeşlik Türkiye’m için Kar mı yağdı kış oldu güzel ülkem Çiçek açsın dal yeşersin, yaz gelsin huzur gelsin Barış gelsin ama tez gelsin ey benim güzel ülkem Ne ölüm olsun ne savaş ne de zulüm Dal ile yaprak, et ile tırnak gibi olun Yolcusuysak bu gemide bu yolun Bir olalım, can olalım ey güzel ülkem Yarın deme yarına çok geç olur Erteleme gam kederden güç olur El ele ver birlikten kuvvet olur Kardeşlik barış bu vatan için Barış kardeşlik Türkiye’m için Hey söylensin hep kardeşliğin türküsü Anlatılsın yedi düvele öyküsü Bitsin artık bu zulmün korkusu benim güzel ülkem Hünkâr Hacı Bektaşi Veli ile Yunus Emre ile Mevlana ile Muhammed, Ali, hak aşkı ile hey benim güzel ülkem Bir olalım, can olalım benim güzel ülkem Bölmek için değil hep birlik için Birlikten doğan güç ile o dirlik için Türk, Kürt, Çerkez, Laz, Zaza için Hey benim güzel ülkem Kim bölecekmiş bu güzel vatanı Ecdadımdan emanettir her karış yanı Bozalım içten dıştan tüm oyunları Hey benim güzel ülkem (RFT-EE-E)
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