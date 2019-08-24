Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir' - ARTVİN
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yusufeli Barajı'nın inşasına engel olmak için her türlü çabayı göstermişlerdir" - ARTVİN - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Vatandaşlardan genel görüntü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıARTVİN - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin 'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. (1)
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