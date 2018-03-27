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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - ANKARA Video

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - ANKARA Video

- Esenboğa Havalimanı önünde bekleyen araçlar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan makam aracının gidişi - Ankara Valisi Ercan Topaca'nın gidişiCumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 00.00'da Ankara 'ya geldiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan'ın Varna şehrindeki temaslarını tamamlayarak, yurda döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindeki heyeti taşıyan özel uçak "TUR" saat 00.00'da Esenboğa Havalimanı'na indi.Erdoğan'ı havalimanında TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer yetkililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile bazı milletvekilleri de Ankara 'ya geldi.

Makam Aracı Müzakere 

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