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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurda döndü - ANKARA

- Esenboğa Havalimanı önünden görüntüler - Alınan güvenlik önlemleri - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esenboğa Havalimanından ayrılışıCumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan Ankara 'ya geldiANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere gittiği Sırbistan'dan yurda döndü.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan "TC - TUR" uçağı, saat 21.50'de Esenboğa Havalimanı'na indi.Erdoğan'ı havalimanında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz karşıladı.Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Ankara 'ya geldi.

İletişim Toplantı Demirli 

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