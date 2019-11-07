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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil' - ANKARA İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ""YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (4)Erdoğan: "YPG/PYD, DEAŞ, PKK, bunların buradan çekildiği veya çekileceği sözünü 120 saat içinde bize verenler, şu anda bunu gerçekleştirmiş değil."Erdoğan: "Şu anda teröristler, Suriye Milli Ordusu'na saldırıyor. Bu sabah 11 şehit var. Tabii karşı tarafta da ondan çok daha fazlası öldürüldü."

Şehit Teröristler Saldırı 

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