Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu...'Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru?' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu...'Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru?" - İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Merkez Bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolar. Hamdolsun şu anda döviz rezervimiz 120 milyar dolar. Bazıları bakıyorsun diyor ki; 'Yok kurda şöyle oldu, yok şunda şöyle oldu, bunda böyle oldu...'Batsın sizin kurunuz ya, ne kuru? Biz dimdik yolumuza devam ediyoruz. İnançlıyız, güçlüyüz ve yatırımların ülkesiyiz."