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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli pikabı kullandı

ERDOĞAN'IN ARABA KULLANDIĞI ANLARIN FOTOĞRAFLARI

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Direksiyon 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST’te BMC tarafından üretilen yerli pikabı inceleyerek şoför koltuğuna geçti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) ilk kez sergilenen BMC'nin yerli pikap aracını inceledi. Yetkililerden araca dair bilgiler alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ise direksiyon koltuğuna geçti. Araca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte binen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve firma yetkilileri de seyir halindeyken araca dair bilgiler aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşları ise, araçtan selamladı.
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