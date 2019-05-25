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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı'da vatandaşlarla bir araya geldi - İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla sohbeti - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşlarla fotoğraf çektirmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bebek sevmesiİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı'da düzenlenen Ramazan etkinliklerine katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

Bebek 

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