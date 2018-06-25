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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı çocuğu hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaralı çocuğu hastanede ziyaret etti

Erdoğan'ın hastaneden ayrılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Huber Köşkü'nde seçim otobüsünden halka seslendiği sırada küçük bir çocuğun ayağının kapana sıkışması nedeniyle konuşmasını kısa kesti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastaneye giderek yaralı çocuğu ziyaret etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü'nün girişinde halka seslendi. Erdoğan'ın konuşması sırasında küçük bir çocuğun ayağı köşkün girişindeki otokapanına sıkıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğun geçirdiği kazanın ardından konuşmasını yarıda kesti. Erdoğan, Maslak Acıbadem hastanesine giderek yaralı çocuğu ziyaret ederek durumuna ilişkin bilgi aldı. Erdoğan yaklaşık 45 dakika süren ziyaretin ardından hastaneden ayrıldı.
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