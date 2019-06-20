Cumhurbaşkanı Erdoğan yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi İzle

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yabancı basın mensuplarıyla Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabah saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Erdoğan'ın ofiste düzenlenen kahvaltı programında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geleceği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğleden sonra Bahçelievler'de yapılacak toplu açılışa katılması bekleniyor. (ÖFA
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