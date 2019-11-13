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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi

Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Tezahür Tezahürat 

-vatandaşların tezahüratları
-otelden detaylar
-alınan güvenlik önlemlerinden detaylar

( WASHİNGTON ) WASHİNGTON

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Washington'da kalacağı otele geldi. Erdoğan, otelin önünde bekleyen Türk vatandaşlarını camdan selamladı.
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