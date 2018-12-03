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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'ya geldi - CARACAS

Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'ya geldi - CARACAS

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın otele gelişiCumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'ya geldiCARACAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından, özel uçak "TC - TRK" ile TSİ 04.40'ta Venezuela’nın başkenti Caracas 'a geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Caracas Simon Bolivar Havalimanı'na gelişinde Venezuela Devlet Başkanı Başyardımcısı Delcy Rodriguez, Venezuela Dışişleri Bakanı Horje Arreaza, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Türkiye'nin Caracas Büyükelçisi Şevki Mütevellioğlu ve Venezuela'nın Ankara Büyükelçisi Jose Bracho Reyes de hazır bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da Caracas 'a geldi.

Başkent 

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