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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da Resmi Törenle Karşılandı - Venezuelalı Askerler İstiklal Marşı'nı Hep Bir Ağızdan Okudu

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da Resmi Törenle Karşılandı - Venezuelalı Askerler İstiklal Marşı'nı Hep Bir Ağızdan Okudu

resmi karşılama töreni

( KARAKAS ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da resmi törenle karşılandı- Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu KARAKAS

Resmi Karşılama Resmi Tören 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. Törende Venezuelalı askerler, İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Caracas'taki Miraflores Sarayı'nda Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından resmi törenle karşılandı. İki ülke marşlarının okunduğu törende, top atışının ardından Erdoğan askeri kıtayı selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerindeki Türk bayraklarıyla kendisini karşılayan çocukları da selamlayarak kısa bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi törenin ardından Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile başbaşa görüşmeye geçti. Venezuela'dan Türkiye'ye jest Cumhurbaşkanı Erdoğan için düzenlenen resmi törende Venezuelalı askerler İstiklal Marşı'nı yüksek sesle okudu. Askerlerin İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan coşkuyla okuması takdir topladı.
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