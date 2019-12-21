Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vefa Bozacısı'nda vatandaşlarla sohbet etti



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 Necip Fazıl Ödülleri programının ardından Fatih’te bulunan Vefa Bozacısı'na gelerek, burada vatandaşlarla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2019 Necip Fazıl Ödülleri töreninin ardından Fatih’te bulunan Vefa Bozacısı'na gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geldiğini gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, sokağa çıkarak fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada küçük çocuklarla yakından ilgilenerek, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi.



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