Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti - ANKARA Haberi
- Anıtkabir bahçesindeki toplanan halk - Alınan güvenlik önlemleri - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması - Saygı duruşu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Anıtkabir çıkışında halkın sevgi gösterisi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ve yazdığı mesajı okumasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
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