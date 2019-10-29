Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti (2) - ANKARA
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un devlet erkanıyla selamlaşaması - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelmesi ve TBMM Baş - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının Arslanlı Yol'da yürümesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mozaleye çelenk bırakması - Saygı duruşu - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın'ın Anıtkabir Özel Defterine mesaj yazması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. (2)
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