Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Vatanımızı böldürmeyiz. Bölmeye gayret edenlere Gabar'ı, Cudi'yi, Tendürek'i, Bestler deresini nasıl mezar ettiysek mezar etmeye devam ederiz' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımızı böldürmeyiz. Bölmeye gayret edenlere Gabar'ı, Cudi'yi, Tendürek'i, Bestler deresini nasıl mezar ettiysek mezar etmeye devam ederiz" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Tozkoparan Spor Kompleksinde düzenlenen Güngören 6. Olağan İlçe Kongresinde konuştu.