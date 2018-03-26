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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna’da

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Varna’da

Erdoğan Borisov sarayda karşılama ve görüşme

( SOFYA ) SOFYA

Misyon Basın Toplantısı Toplantı 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-AB zirvesine katılmak üzere Bulgaristan’ın Varna kentine geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) - Türkiye Zirvesi’ne katılmak üzere Varna’ya geldi. Erdoğan, Varna Havaalanı'nda yetkililer tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euixnograd Sarayı’nda Bulgaristan Başbakanı Borisov ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Cleude Juncker ile görüşecek. Liderler, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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