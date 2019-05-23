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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Ryder'ı kabul etti - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Ryder'ı kabul etti - ANKARA

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabulünden görüntülerCumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı için Türkiye’de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabul ettiANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12. Çalışma Meclisi Toplantısı için Türkiye'de bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Direktörü Guy Ryder'ı kabul etti.ATO Congresium'daki basına kapalı kabul yarım saat sürdü.Kabulde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk hazır bulundu.

İletişim Rektör 

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