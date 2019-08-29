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( ANKARA -01) Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Uluslararası basında Türkiye'nin başarıları kasıtlı bir şekilde görülmüyor"- "Siber saldırılar kurumları tehdit ediyor, terör örgütlerinin propagandalarını yaymak için istismar ettikleri mecraların başında internet geliyor"- "Ağaç bahanesiyle Gezi olaylarının fitili ateşlendi, sokaklar karıştırılmak istendi, sosyal medya provokasyon üssü olarak kullanıldı"- "Mağdurların çoğu zaman hesap soracak muhatap bile bulamıyor, Türk demokrasisi de bu tehditten azade değildir"- "10 binlerce Suriyeli'yi katleden PKK'lı teröristler özgürlük savaşçısı olarak sunulurken, Milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kapısını açan Türkiye, terörle ilişkili hale getirilmeye çalışıldı"- "Uluslararası medya organlarının Türkiye'ye yönelik yayınları objektiflikten uzaktır"- "15 Temmuz gecesi yapılan haberleri utanç belgesi olarak hazırlıyoruz, Türk Hükümeti aleyhine konuşacak insan bulamamaktan şikayet eden medya kuruluşları oldu" ANKARA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medya Oskarları Ödül Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

