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07 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır' - ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemiz, Barış Pınarı Harekatı'yla 8 yıllık kirli planları sadece 8 - 9 günde paramparça etmiştir."Erdoğan: "Ülkemizi yurt dışında temsil eden sporcular, Barış Pınarı Harekatı'ndan beri sistematik bir linç kampanyasıyla karşı karşıyadır."

Yurt Dışı 

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