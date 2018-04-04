Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Üçlü zirve) Birinciyi Soçi'de yaptık, ikinciyi burada, üçüncüyü de Tahran'da yapacağız' ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü zirve) Birinciyi Soçi'de yaptık, ikinciyi burada, üçüncüyü de Tahran'da yapacağız" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Üçlü Zirve) Birinciyi Soçi'de yaptık, ikinciyi burada, şimdi üçüncüyü de Tahran'da yapacağız."