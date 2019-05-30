Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz' - ANKARA Haberi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'na katıldı. Erdoğan: "(Yargı Reformu) Bu belge ile ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi ve daha ileriye taşınması konusunda yeni yaklaşımlar ortaya koyuyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik."Erdoğan: "Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak."
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