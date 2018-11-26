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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir' - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşması - DetaylarİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katıldı.

Amed 

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