Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ve Katar birbirlerinin kara gün dostu olduğunu defalarca göstermişlerdir" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşması - DetaylarİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye - Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katıldı.