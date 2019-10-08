Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin yegane arzusu, isteği, Balkanların barışıdır, istikrarıdır" - SREMSKA MİTROVİCA - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması - Dinleyici detayları - Resmi temasları kapsamında Sırbistan 'a gelen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sremska Raça köyünde toplu açılış ve temel atma törenine iştirak etti
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