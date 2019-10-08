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08 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye’nin yegane arzusu balkanların barışıdır”

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye’nin yegane arzusu balkanların barışıdır”

CUMHURBAŞKANININ KONUŞMASI

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( BELGRAD ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye’nin yegane arzusu balkanların barışıdır” BELGRAD

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , “Türkiye’nin yegane arzusu isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda geçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan’ın Srem kentindeki Sremska Raça köyünde düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katıldı.
Programda yaptığı konuşmada iki ülke arasında yürütülen işbirliklerinin giderek arttığına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımlarımızın tüm bölge halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum. Türkiye Sırbistan’ın genelindeki yatırımlarını arttırmaya devam edecektir” diye konuştu.
Bölgenin Türkiye için önemli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin yegane arzusu isteği Balkanların barışıdır, istikrarıdır. Bu topraklar son çeyrek asırda geçekten büyük acılar yaşadı, çok ciddi bedeller ödedi.
Farklılıklarımızı bir çatışma unsuru olarak değil, zenginliğimiz görerek istikbalimizi hep beraber inşa etmeliyiz. Her alanda iş birliğimizi geliştirmeliyiz. İnşallah önümüzdeki dönemde ortak gurumuzun olan bu projelere yenilerini ekleyeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.
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