Cumhurbaşkanı Erdoğan:Türkiye'deki üniversiteleri dünya çapında bir eğitim yuvası haline getirmek hocalarımızın çabalarına bağlıdır. Üniversitelerimizin başarılarıyla ülkemizin en büyük övünç kaynağı olmasını istiyoruz'
Erdoğan'ın açıklamaları
( İSTANBUL - 2) Cumhurbaşkanı Erdoğan:Türkiye'deki üniversiteleri dünya çapında bir eğitim yuvası haline getirmek hocalarımızın çabalarına bağlıdır. Üniversitelerimizin başarılarıyla ülkemizin en büyük övünç kaynağı olmasını istiyoruz" İSTANBUL
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