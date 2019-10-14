Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır”

- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır”

ERdoğan konuşma

( BAKÜ ) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır” BAKÜ

Terörle Mücadele Sığınmacı Güvenlik Güçleri Sığınmacılar Terör Örgütü 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler, bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır. Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Tehditlere ve baskılara aldırmadan harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’na katıldı.
Konuşmasında, insanlığın barış ve huzuruna kasteden belaların başında terörizmin geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüzde ne kadar gelişmiş olursa olsun, dünyanın hiçbir ülkesi terör tehlikesinden azade değildir. Ancak bizler, coğrafi konumumuz hasebiyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. Türkiye, tam 35 yıldır aralıksız şekilde bölücü terörle mücadele ediyor” dedi.
Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtıyla bu kez Fırat’ın doğusunu terörden arındırmayı hedeflediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ; “Harekatımızın iki önemli amacı bulunuyor: Bunlardan ilki; Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Son dönemde güvenlik güçlerimizi ve sivilleri hedef alan terör eyleminin arkasında, Suriye’nin kuzeyinde eğitim gören PKK-YPG’li teröristler vardır.” “Ülkemize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı” Konuşmasının devamında, “Harekatın ikinci gayesi ise sekiz yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göç akınına en fazla maruz kalan, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak en ağır bedelleri ödeyen ülkelerin başında geliyor. Ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon sığınmacı için bugüne kadar yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerindedir” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye sınırımızın tamamını güvenli hale getirerek ülkemizdeki mültecilerin kendi topraklarına dönebilecekleri bir iklimi tesis edeceğiz. Terörden arındırılmış bölgelerde, uluslararası toplumun da katkısıyla, yeni yerleşim birimleri inşa edeceğiz. Böylece bir taraftan ülkemizin güvenliğini ve Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü temin ederken, diğer taraftan da bölücü terör örgütünü ortadan kaldırarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tahkim edeceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler, bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Tehditlere ve baskılara aldırmadan harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum; başladığımız işi muhakkak bitireceğiz” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı