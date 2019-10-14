- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır”



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler, bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır. Türkiye, Barış Pınarı Harekatıyla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Tehditlere ve baskılara aldırmadan harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’da Dünya Türk İş Konseyi Bakü Buluşması Toplantısı’na katıldı.

Konuşmasında, insanlığın barış ve huzuruna kasteden belaların başında terörizmin geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günümüzde ne kadar gelişmiş olursa olsun, dünyanın hiçbir ülkesi terör tehlikesinden azade değildir. Ancak bizler, coğrafi konumumuz hasebiyle terör tehdidine daha fazla maruz kalıyoruz. Türkiye, tam 35 yıldır aralıksız şekilde bölücü terörle mücadele ediyor” dedi.

Türkiye’nin başlattığı Barış Pınarı Harekâtıyla bu kez Fırat’ın doğusunu terörden arındırmayı hedeflediğini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: ; “Harekatımızın iki önemli amacı bulunuyor: Bunlardan ilki; Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin tamamen ortadan kaldırılmasıdır. Son dönemde güvenlik güçlerimizi ve sivilleri hedef alan terör eyleminin arkasında, Suriye’nin kuzeyinde eğitim gören PKK-YPG’li teröristler vardır.” “Ülkemize verilen sözlerin hiçbiri tutulmadı” Konuşmasının devamında, “Harekatın ikinci gayesi ise sekiz yıldır ülkemizde misafir ettiğimiz 3 milyon 650 bin Suriyelinin vatan hasretini bitirmektir” ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göç akınına en fazla maruz kalan, siyasi, ekonomik ve sosyal olarak en ağır bedelleri ödeyen ülkelerin başında geliyor. Ülkemizdeki yaklaşık 4 milyon sığınmacı için bugüne kadar yaptığımız harcama 40 milyar doların üzerindedir” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Suriye sınırımızın tamamını güvenli hale getirerek ülkemizdeki mültecilerin kendi topraklarına dönebilecekleri bir iklimi tesis edeceğiz. Terörden arındırılmış bölgelerde, uluslararası toplumun da katkısıyla, yeni yerleşim birimleri inşa edeceğiz. Böylece bir taraftan ülkemizin güvenliğini ve Suriyeli sığınmacıların geri dönüşünü temin ederken, diğer taraftan da bölücü terör örgütünü ortadan kaldırarak Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini tahkim edeceğiz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son bir haftadır şahit olduğumuz tepkiler, bölgemize ve ülkemize yönelik kimlerin hesabını bozduğumuzun birer ispatıdır. Türkiye, Barış Pınarı Harekatı’yla en az 1974 Kıbrıs Barış Harekatı kadar hayati önemde bir adım atmıştır. Tehditlere ve baskılara aldırmadan harekatımızı sonuna kadar götürmekte kararlıyız. Açık söylüyorum; başladığımız işi muhakkak bitireceğiz” dedi.



