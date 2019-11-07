Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Toplantıda ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele alacağız" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Macaristan'a gitmeden önce açıklamalarda bulundu. (1)
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