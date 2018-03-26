Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi" - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Varna ziyareti öncesi havalimanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tillerson, Türkiye ziyaretinde kendisiyle konuştuğumuzda da bize Münbiç'in güvenliğini beraber sağlayalım telifiyle geldi. 'Güvenliğini beraber sağlayalım' dediği zaman bundan ne anlaşılır? Buralara bizim girmek gibi niyetimiz yok, buradan bu terör örgütlerini çıkaralım ve buranın güvenliğini ABD - Türkiye birlikte sağlayalım. Bizim şu anda bulunduğumuz nokta bu."(5)