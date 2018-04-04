Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörle mücadele sorunu vardır ve bu sorun bitene kadar devam edeceğiz' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle mücadele sorunu vardır ve bu sorun bitene kadar devam edeceğiz" - ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Liderlerin tokalaşması - Liderlerin salondan ayrılmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (6)