Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörizmin Suriye'den ülkemize tacizde bulunmasına fırsat vermeyi asla kabul etmemiz mümkün değil' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörizmin Suriye'den ülkemize tacizde bulunmasına fırsat vermeyi asla kabul etmemiz mümkün değil" - ANKARA - Salondan ve gazetecilerden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (3)