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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ’a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ’a gidiyor

Helikopterin havalanışı

Helikopter 

-gidişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki evinden helikoptere binerek Tekirdağ’a doğru yola koyuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kısıklı’da İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan uğurladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün öğle saatlerinde Tekirdağ’a gitmek için Kısıklı’daki evinden helikoptere binerek yola koyuldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da Kısıklı’daki eve gelerek Erdoğan’ı uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ’da düzenlenen mitingde halka hitap edecek. Erdoğan’ın Tekirdağ’daki programından sonra da İstanbul’un Çatalca ilçesine gitmesi bekleniyor.
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