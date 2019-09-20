Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tarihe mal olmuş bütün şehirlerimiz insan merkezli olarak kurulmuştur' - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tarihe mal olmuş bütün şehirlerimiz insan merkezli olarak kurulmuştur" - İSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenen "2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi"ne katıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım