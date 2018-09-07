- Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran’da İzle

-Erdoğan uçaktan iniyor

-Erdoğan'ı karşılıyorlar



( TAHRAN ) TAHRAN



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'in geleceğinin görüşüleceği Üçlü Zirve'ye katılmak için, İran’ın başkenti Tahran’a geldi. İran’ın başkenti Tahran; Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin katılacağı Üçlü Zirve’ye ev sahipliği yapacak. Dünyanın merakla takip ettiği zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak. Erdoğan, Rus ve İranlı liderlerle yapacağı Üçlü Zirve için Tahran’a geldi. Erdoğan’ı taşıyan özel uçak TSİ 11.30 sıralarında Tahran’a indi. Zirveye katılacak olan Erdoğan ikili görüşmelerde de bulunacak. Erdoğan, ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ikili görüşme gerçekleştirecek, ardından da kapalı kapılar ardında yapılacak zirveye geçecek. Liderler, zirvenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.

