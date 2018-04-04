Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi, tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanabilmesi, tüm terör örgütlerine aynı mesafede olunmasına bağlıdır" - ANKARA - Salondaki heyetler ve gazetecilerden detaylar - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin salona gelişi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)