Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz'- ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz" - ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye Araplarını DEAŞ'ın eline bırakmadığımız gibi Suriye Kürtlerini de PKK/PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz."