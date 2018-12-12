Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldır' - ANKARA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldır" - ANKARA - Türk Savunma Sanayii Zirvesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türk Savunma Sanayii Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de artık DEAŞ diye bir tehdit yoktur. Bu, bizim için bir masaldır."Erdoğan: "Hala etkinlik gösterdiği 150 kilometrekarelik alandan söz ediliyor. Tüm mesele buysa DEAŞ unsurlarını derhal etkisiz hale getirmeye hazırız"