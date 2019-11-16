Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu - İSTANBUL Haberi
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alana gelişi - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıİSTANBUL - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Topkapı kampüsünde düzenlenen Fatih, Silivri, Topkapı ve Zeytinburnu sosyal güvenlik merkezleri toplu açılış töreninde konuştu.
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